Dem Wasser entlang…

Wasser war für mich schon immer ein Element, welches ich gerne auf meinen Bildern festgehalten habe. Es macht das Bild interessant. Letzten Monat bin ich für zwei Tage den Wasserfällen und Wasserlläufen im Tessin gefolgt. Es gibt hier so viele schöne Orte, an welchen man einfach nur stundenlang sitzen könnte und dem Wasser und der Natur zuschauen könnte. So viel Zeit hatte ich dann leider doch nicht. 🙂 Es sind wirklich schöne Aufnahmen entstanden. Dafür kletterte ich Felsen hoch, sprang von Stein zu Stein oder ich versuchte komplett neue Perspektiven mit der Drohne von oben aufzunehmen. Die Jahreszeit war wegen den kahlen Bäumen nicht ideal, ich konnte aber viele versteckte Orte besichtigen, welche dann später noch mal besucht werden.

Im nächsten Herbst werden wir bei www.fotoexpert.ch einen Workshop rund um die Wasserläufe im Tessin anbieten.

Die Ausschreibung wird in den nächsten Tagen aufgeschaltet werden… 🙂

Vielleicht darf ich ja jemandem von euch diese tollen Orte zeigen?