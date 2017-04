Der Arches National Park liegt im Osten von Utah. Vielen von euch wird wahrscheinlich gleich der berühmte Delicate Arch in den Sinn kommen. Der Park bietet aber viel mehr. Die Landschaft im Park ist sehr trocken und felsig. Es ist eine einmalige Umgebung um zu wandern und die Natur zu geniessen. Persönlich mache ich immer gerne einen grossen Bogen um den Massentourismus und gehe weitere Wege um an meine Erlebnisse und Bilder zu kommen. Dies habe ich auch hier so gemacht.

Während vier Tagen habe ich die Gegend im Nationalpark erkundet. Viel zu wenig Zeit um wirklich alles zu sehen. Es gäbe da noch einiges, welches ich dann einmal sehen möchte. Aber das ist immer so. Alles können wir nicht sehen.

Ich war bei meinem Besuch mit dem Wohnmobil im Park und habe einen der begehrten Stellplätze auf dem Devils Garden Campground bekommen. Dies ist super! So kann man die Zeit im Park optimal nutzen und muss am Abend nicht aus dem Park fahren. Als Info für die unter euch, welchen den Park auch mit dem Wohnmobil besuchen möchten, kann ich euch sagen, dass es auf diesem Campground keinen Wasseranschluss und Strom für das Wohnmobil gibt. Es hat aber Toiletten und so hält man es ohne weiteres ein paar Tage aus. Da ich bei meiner Reise die ganze Familie mit meiner Frau und den beiden Söhnen im Alter von 4 und 6 Jahren dabei hatte war der Platz perfekt. Durch den Tag haben wir gemeinsam den Park erkundet und haben die Touristischen Orte wie eben den Delicate Arch besucht. Respekt an meine Kinder! Sie haben die Trails jeweils motiviert und voller Energie begangen und geschafft. Nur einmal hat sich der Grössere mit dem Hintern in einen Kaktus gesetzt, was eine schmerzhafte Erfahrung war.

Später am Nachmittag bin ich dann losgezogen und habe mich auf die Fotografie konzentriert. Einige der schönsten Bilder habe ich hier für euch zusammengefasst:

Einer der vielen Arches im Nationalpark Viele dieser abgestorbenen Bäume stehen als auf den trockenen Flächen im Park. Nicht weit entfernt vom Devils Garden Campground findet man diesen Steinbogen. Skyline-Arch Nach dem Gewitter folgt die Sonne. Nicht anders ist es hier. Der Regen bringt die Farben wunderbar zur Geltung. Die weite Aussicht gegen Westen. Mein Bild des Jahres! Auf der Rükkehr eriner Wanderung bin ich in einem Canyon von einem Gewitter überrscht worden. Hagel und alle drum und dran hat mich hier erwischt. Solche Stimmungen sind ein Segen für einen Fotografen. Das Glück war auf meiner Seite. Ich hatte viele Wetterwechsel die ich fotografieren konnte. Beim Delicate Arch stehen die Leute Schlange um ein Bild darunter machen zu können. Es war unter der Woche. Ich will gar nicht wissen wie es in den Ferien und am Wochenende aussieht. Die Gesteinsforationen geben eine tolles Motiv ab.