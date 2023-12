Fünf tolle Erlebnisse im 2023

Wie ihr alle wisst, habe ich mich dieses Jahr mit den Fotokursen, Fotoworkshops und der Fotografie selbständig gemacht. Für mich war es wichtig, dieses Jahr zu sehen, welche Kurse, Workshops und Dienstleistungen interessant für meine Kundinnen und Kunden sind und wie sich mein erstes Jahr entwickelt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich dieses Jahr so grossartig unterstützt haben. Seien es alle wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kursen oder Workshops, meine top motivierten Kursleiterinnen und Kursleiter oder Firmen, mit denen ich dieses Jahr zusammenarbeiten durfte. VIELEN HERZLICHEN DANK! Dank euch darf ich einen tollen Beruf ausüben, welcher mir viel Freude bereitet.

Nun habe ich mir überlegt, was ich euch in meinem Jahresrückblick zeigen soll. Ich habe mich entschlossen, ein paar Bilder von Augenblicken auszusuchen, welche mir von diesem Jahr eindrücklich und schön in Erinnerung geblieben sind.

Lichtkunstfotografie auf dem Schilthorn

Nachdem wir den ersten Anlauf im März wegen sehr schlechtem Wetter auf den Mai verschieben mussten, präsentierte sich das Wetter am Ersatzdatum als perfekt. Am Nachmittag fuhren ich und Urs hoch zum Piz Gloria und bereiteten die Lichter für die Lichtkunstfotografie vor. Nachdem die Tagesgäste das Schilthorn verlassen haben, hatten wir den Gipfel für uns. Nach einem feinen Abendessen und einer kurzen Repetition der Lichtkunstfotografie fotografierten wir verschiedene Motive bis spät in die Nacht. Es war eine kurze Nachtruhe in den Schlafsäcken. Bereits sehr früh in der Nacht ging es wieder ins Freie und es entstanden tolle Bilder mit den Bergen und dem Berghaus als Motiv. Gerne möchte ich mich auch beim Team vom Schilthorn bedanken, für die Mithilfe, das feine Abendessen und den fantastischen James Bond Brunch am Morgen. Es ist ein tolles Erlebniss ganz alleine eine Nacht mit der Workshopgruppe im Berghaus verbringen zu dürfen. Für mich ist dieser Workshop vor allem eine schöne Erinnerung wegen der sehr positiven Stimmung in der Gruppe und weil es in dieser Form ein einmaliger Workshop war. Das Piz Gloria wird nun umgebaut und über die nächsten Jahre wird dann immer ein Baukran auf dem Gipfel sein, welcher einen solchen Workshop nicht mehr zulässt. Vielleicht besuchen wir bald einen anderen Gipfel der Schweiz mit einem Lichtkunst-Workshop…. Wer weiss…

Vielen lieben Dank Susanne für dieses tolle Bild von diesem Morgen!

Das Gewitter hinter dem Schloss Chillon beim Fotoworkshop Dschungel, See und Schlösser am Lac Leman

Es war ein heisser Sommertag, als sich unsere Fotoworkshopgruppe nach einem langen Tag in schönen Tälern und einem guten Abendessen am Ufer des Lac Lemans auf den Weg zum Schloss Chillon gemacht hat. Das Abendlicht und der Sonnenuntergang waren schön, aber nicht sehr spektakulär. An den hohen Bergen stauten sich die Cumulonimbus (Gewitterwolken) und ein heftiges Gewitter entlud sich im Tal hinter dem Schloss Chillon. Mit Glück hatten wir unsere Stative ausser Reichweite des Regens aufgestellt. Urs Schüpbach und ich erklärten den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit welchen Einstellungen Blitze ideal fotografiert werden können. Und voila! Es hat bestens funktioniert. Am besten kann ich mich an diesem Abend an den Freudenschrei von Carmen erinnern. «Mein erster Blitz! Und dann noch mit dem Schloss im Hintergrund!» schrie Sie mit einem Strahlen im Gesicht. Oder Almut, welche ihr Stativ im Eifer des Gefechts erst aufgestellt hatte, noch gar nicht richtig bereit war und mit sehr viel Glück einen Blitz mit einer Verschlusszeit von einer 1/15 Sekunde eingefangen hatte. Die strahlenden Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend war für mich ein wunderbares Erlebnis in diesem Jahr. Falls ihr Lust habt, dieser Fotoworkshop findet im 2024 wieder vom 31. Mai bis 2. Juni statt…

Die Gemse auf dem Niederhorn

Beim Fotoworkshop Wildlife Niederhorn geht es darum, dass Melanie Weber und ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären, wie die Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum fotografiert werden können. Es war bereits Sonntagmorgen und wir konnten an diesem Wochenende bereits einige Tiere fotografieren. Vor allem waren es Steingeissen mit ihren Jungtieren. Auch an diesem Morgen hatten wir Glück und konnten Steingeissen im schönsten Morgenlicht mit den Alpen im Hintergrund fotografieren. Nur Gemsen hatten wir bis dahin keine gesehen oder nur von sehr weit weg. Melanie war mit Teilen der Gruppe bereits zum kleinen Seeli gegangen, um Spiegelungen der Tiere im Wasser zu fotografieren. Ich machte mit Corine einer Workshopteilnehmerin die Nachhut und fotografierte noch eine kleine Gruppe Steingeissen. Corine war sehr in die Fotografie vertieft, als ich bemerkte, dass eine Gemse mitten in den Steingeissen stand nur wenige Meter von uns entfernt. Da Gemsen doch um einiges schreckhafter sind als Steinböcke, versuchte ich Corine leise auf das sehr nahestehende Tier aufmerksam zu machen. Da Sie aber so vertieft war, ist sie beim Anblick der Gemse erschrocken und das Tier ist ab in die Büsche. Ein eindrücklicher und zugleich auch lustiger Moment für mich in diesem Jahr. Den Fotoworkshop Wildlife Niederhorn werde ich 2024 vom 6. auf den 7. Juli 2024 anbieten…

Ein wundervoller Tag oberhalb von Chamonix

Für Peter durfte ich im August eine dreitägige Tour oberhalb von Chamonic Mont Blanc planen und mit ihm durchführen. Vorweg! Es war ein wunderbarer Privatkurs und wir konnten die Bergwelt der Region fotografieren und geniessen. Am ersten Abend hatten wir unser Biwak in einer felsigen Umgebung mit direktem Blick auf den Mont Blanc bei ein paar Seen auf ca. 2600 m ü.M aufgeschlagen. Hier waren wir gegen Abend fast alleine und wurden mit einem wunderbaren Sonnenuntergang mit toller Wolkenstimmung für den doch anstrengenden Aufstieg belohnt. Besucht wurde unser Biwak von einigen jungen Steinböcken, Steingeissen und am nächsten Morgen sogar von ein paar Schneehühnern. Es entstanden bereits am 1. Tag einige wirklich wunderschöne Bilder. Die Bilder, welche Peter an diesem Tag von den Tieren und der Landschaft aufnehmen konnte, sind aus meiner Sicht einfach fantastisch! Eine wunderschöne Erinnerung aus diesem Jahr! Falls du gerne auch Mal eine Privattour in die Berge oder eine andere Region machen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich mache dir gerne ein Angebot!

Zweimal durch den herbstlichen Jura

Für mich ist der Fotoworkshop herbstlicher Jura immer eines meiner Highlights im Jahr. Die Motive, welche wir dabei inf Frankreich und der Schweiz ansteuern, sind einfach wunderschön und bei jedem Besuch wieder anders. Und dieses Jahr durfte ich dann gleich zwei Gruppen an verschiedenen Wochenenden begleiten. Neben meiner regulären Kursgruppe buchte ein Fotoclub diese Tour an einem Wochenende. Es war ein warmer Herbst und somit hatte es lange Zeit sehr wenig Wasser in den Wasserläufen im Jura. Am Freitag mit der ersten Workshopgruppe hatten die Wasserfälle kaum Wasser. Bei einigen Motiven war dies zwar schade, eröffnete aber auch die Möglichkeit Motive aus perspektiven zu fotografieren, welche sonst mit viel Wasser unmöglich wären. Nur einen Tag später ist der lange ersehnte Regen gekommen und die Wasserfälle hatten sofort viel mehr Kraft. Bei der zweiten Gruppe, eine Woche später, hatte ein Wasserfall dann so viel Kraft, dass dieser kaum fotografiert werden konnte. Besonders freue ich mich bei diesem Erlebnis über die vielen tollen Bilder, die ich bei der Bildbesprechung am Sonntagmorgen jeweils mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anschauen konnte. Einfach nur ein grosses Kompliment! Ihr habt den herbstlichen Jura wunderbar und vor allem vielseitig fotografiert. Auch das gemütliche Beisammensein in den schönen Hotels mit interessanten Gesprächen war auch dieses Mal wieder wunderbar! VIELEN HERZLICHEN DANK!

Das Datum für nächstes Jahr steht übrigens auch schon fest. Der Fotoworkshop findet 2024 von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Oktober statt.

Nun wünsche ich dir ein gutes neues Jahr mit viel Freude, Gesundheit, Spass, Liebe und natürlich mit bestem Licht für deine Fotografie! Ich freue mich auf jeden Kontakt mit euch und würde mich freuen euch an einem Fotokurs oder Fotoworkshop auch im 2024 begrüssen zu dürfen. Es wird sicherlich noch einige neue Events im Kursprogramm geben.



Liebe Grüsse Patrik

