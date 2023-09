Mein Fotografie Blog

Dieses Jahr fotografiere ich seit 10 Jahren mit Fujifilm Kameras. Die erste Kamera war eine Fujifilm X-E1 Kamera. Aktuell fotografiere ich mit verschiedenen X-Kameras und einer Fujifilm GFX Mittelformatkamera. In den letzten Jahren konnte ich also einiges an Erfahrung mit diesen Kameras sammeln. In den nächsten Monaten möchte ich euch ein paar Funktionen zeigen, die… Read more